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Українські десантники затрофеїли гордість російського ОПК КамАЗ "Тайфун": відео

Українські десантники затрофеїли гордість російського ОПК КамАЗ "Тайфун": відео

Дата публікації
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Українські десантники затрофеїли гордість російського ОПК КамАЗ "Тайфун": відео

скриншот з відео

ЗСУ затрофеїли бронеавтомобіль, який вважається гордістю російського оборонно-промислового комплексу.

Українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій здобули КамАЗ-63968 або "Тайфун-К" – універсальний бронеавтомобіль окупантів підвищеної захищеності на оригінальному шасі.

Про захоплення ворожої техніки повідомив СтратКом ЗСУ.

"Десантники 80-ї ОДШБр затрофеїли КамАЗ-63968 "Тайфун"! Вартість без обладнання стартує від $2 млн", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, цей КамАЗ вважається гордістю російського оборонно-промислового комплексу. Він належить до класу MRAP – із протимінним захистом від підриву 8 кг у тротиловому еквіваленті. Протипульний захист відповідає четвертому рівню.

Нагадаємо, раніше військові ЗСУ затрофеїли розхвалену систему залпового вогню "Солнцепек", що належала російським військам.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4229
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