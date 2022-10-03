Українські десантники затрофеїли гордість російського ОПК КамАЗ "Тайфун": відео

Українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій здобули КамАЗ-63968 або "Тайфун-К" – універсальний бронеавтомобіль окупантів підвищеної захищеності на оригінальному шасі.

Про захоплення ворожої техніки повідомив СтратКом ЗСУ.

"Десантники 80-ї ОДШБр затрофеїли КамАЗ-63968 "Тайфун"! Вартість без обладнання стартує від $2 млн", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, цей КамАЗ вважається гордістю російського оборонно-промислового комплексу. Він належить до класу MRAP – із протимінним захистом від підриву 8 кг у тротиловому еквіваленті. Протипульний захист відповідає четвертому рівню.

Нагадаємо, раніше військові ЗСУ затрофеїли розхвалену систему залпового вогню "Солнцепек", що належала російським військам.

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