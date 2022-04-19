Українські десантники знищили російський елітний мотострілецький підрозділ з Томська: фото

Військовим ЗСУ вдалося ідентифікувати двох загиблих окупантів.

Нещодавно українські десантниками розбили та знищили бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації, м. Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

Про це сьогодні, 19 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"В цей день, під час бою з мужніми українськими воїнами чимало російських окупантів згоріли в полум’ї знищених бойових машин. І тільки деяких вдалося ідентифікувати по наявних документах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час огляду особистих речей одного окупанта з Оренбургу, молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата, вдалося дізнатися про його військову кар’єру. "Фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою “виживання” при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться", - зазначають в Генштабі.

Також українські військові ідентифікували по нарукавних знаках та погонах ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М., "який також закінчив своє недовге життя, як десятки інших його співслужбовців в статусі злочинця".

"Мабуть ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій. Смерть російським окупантам!", - зазначили в ЗСУ.

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