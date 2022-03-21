Українські десантники знищили угруповання окупантів з Перевального

Ліквідовано військовослужбовців 126-ої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ.
На півдні України одна з окремих десантно-штурмових бригад ДШВ ЗСУ знищила підрозділ зрадників з окупованого Перевального.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Раніше там була 36 бригада морська піхота і підрозіди спеціального призначення , і ті хто не вийшов, тепер вийшли воювати проти Збройних сил України.
"Зрадників знищено, тепер вони 200-ті з 126-ої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.
Знищено також техніку окупантів.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що Кремль планує залучати до бойових дій в Україні неповнолітніх росіян, зокрема проводиться прихована мобілізація, щоб застосувати мобілізованих на фронтах.