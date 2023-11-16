Українські дипломати почали використовувати ШІ у своїй роботі: Кулеба розповів, як саме

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Міністерство у своїй роботі почло використовувати ШІ зокрема, для аналізу великих масивів даних, розробки комунікаційних стратегій і матеріалів, аналітики, пошукових запитів та оптимізації робочого часу.

Про це він розповів у відеозверненні на хакатоні Equallity Hackaton.

Кулеба зазначив, що "модність" теми штучного інтелекту є нормальним явищем, адже кожна нова технологія викликає підвищений ентузіазм та водночас підвищенні страхи.

"Очевидно, що ця технологія вже змінює цілу низку сфер життя, а також створює нові виклики", — сказав міністр.

Зокрема, він наголосив, що ні Росія, ні інші режими не повинні мати можливість використати нові технології для поширення терору, агресії та порушення прав людини. Кулеба додав, що необхідно розробити етичні рішення щодо ШІ, що базуються на повазі до прав людини, рівності та різноманіття.

Небезпека штучного інтелекту

"Хрещені батьки" штучного інтелекту остерігаються, що він може вийти з-під контролю, тому пропонують покласти відповідальність за шкоду від нього на компанії-розробників. Кілька десятків експертів розробили пропозиції з закликами ухвалити низку стратегій, зокрема:

уряди мають виділяти одну третину своїх досліджень і розробок штучного інтелекту, а компанії – одну третину своїх науково-дослідних ресурсів на безпечне й етичне використання систем;

надання незалежним аудиторам доступу до лабораторій ШІ;

створення ліцензійної системи для створення передових моделей;

компанії зі штучним інтелектом повинні вжити спеціальних заходів безпеки, якщо в їхніх моделях виявлено небезпечні можливості;

покладання відповідальності на технологічні компанії за передбачувану та запобіжну шкоду від їхніх систем ШІ.

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