Українські діти виїжджають за кордон після школи: міністр освіти відповів, чи треба хвилюватися

Оксен Лісовий.

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В Україні спостерігається тенденція виїзду школярів за кордон після завершення 11 класу. Водночас, за словами міністра освіти та науки України Оксена Лісового, йдеться не про масовий відтік.

Про це повідомляє Interfax.

“Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як пом’якшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози”, – сказав міністр журналістам у Києві у вівторок.

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Він підкреслив, що перше, з чим пов’язане бажання старшокласників виїжджати з України, – це питання безпеки.

Водночас Лісовий підтвердив позицію віцепрем’єра Олексія Чернишова про те, що всі українські діти, які повернуться з-за кордону, мають право на місце в українській школі, незалежно від рівня знань.

“Більше того, місця для українських дітей, які будуть повертатися, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика”, – наголосив Лісовий.

Нагадаємо, на четвертий рік повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Смертність вже втричі перевищує народжуваність, а перспективи повернення мільйонів українців, які виїхали за кордон, залишаються невизначеними.

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