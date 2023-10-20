Українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються більш масштабними, ніж раніше – ISW

Про це пише Інститут вивчення війни ISW.

Українські сили, ймовірно, зберігають обмежену присутність у деяких районах східного берега поблизу берегової лінії річки Дніпро та Антонівського залізничного мосту.

Відомий російський військовий блогер, який ініціював російську дискусію про українські штурми на східному березі 18 жовтня, заявив 19 жовтня, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм у селі Кринки (30 км на схід від м. Херсона та приблизно 2 км у глиб материка від берегової лінії р. Дніпро).

Військовий блогер стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська в атаках на Кринки використали більше живої сили, ніж у попередніх атаках.

Кілька російських джерел, у тому числі окупаційний «глава» Херсонської області Володимир Сальдо, стверджували, що російським військам вдалося відкинути українські війська з району Пойма-Піщанівка-Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берега річки Дніпро та до позицій під Антонівським залізничним мостом, де вони стверджують, що українські сили намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними авіаційними та артилерійськими ударами Росії.

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Тим часом український Генштаб також мовчазно визнав українські операції на східному березі і повідомив 19 жовтня, що російська авіація завдала ударів по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили діють у місті.

У той час як російські джерела продовжують пропонувати дещо розбіжні твердження щодо масштабу українських атак на східному березі, ISW продовжує оцінювати, що поточні українські дії видаються більш масштабними, ніж спостережувані раніше тактичні рейди, а наявні геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили зберігають присутність уздовж берегової лінії та біля Антонівського залізничного мосту, попри контратаки росіян.

Тим часом Ворог зазнає величезних втрат під Авдіївкою. Це підтверджують супутникові знімки, опубліковані ресурсом DeepState. Лише у Красногорівці окупанти під час спроби прориву втратили 60 одиниць техніки. Вдалося нашим оборонцям і мінуснути на цьому напрямку черговий російський штурмовик Су-25. До речі, 5-й за 10 діб.

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Трапилося те, у що не вірив ніхто! ЗСУ вже на лівому березі! Далі - КРИМ! | "Бабай” - ВСЕ!

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