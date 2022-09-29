Українські дороги vs окупантів: "мобіки" з РФ ще не доїхали, а вже ледь не утилізували 2 танки

Командування ЗС РФ продовжує перекидати до України "свіжомобілізованих".
Їх посадили за танки, а їздити до пуття не навчили, тож російські танкісти зіграли ними в кеглі, влаштувавши між собою ДТП
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Російське командування продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад.
"Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли", - повідомили у Генштабі.
Зауважуємо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються зверення від військовослужбовців.
Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти спробували провести наступальну операцію танками.
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