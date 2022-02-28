Українські дорожники встановлюють дорожні знаки з зображенням Путіна (фото)

Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся в полон або зустрінь смерть".

Українські дорожники оновлюють Правила дорожнього руху: встановлюють нові дорожні знаки.

Про це повідомляє Укравтодор.

Фото: t.me/UkravtodorNews

Протягом кількох днів в українських населених пунктах знімали дорожні знаки, аби дезорієнтувати ворога. Натомість тепер з'являються нові дорожні знаки "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся в полон або зустрінь смерть".

"Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, весь Луцьк майорить посланнями для окупантів. Жителі та влада Луцька відразу вказують, куди варто йти російським військовим, якщо вони зайдуть до міста. Також на в'їзному знаку до міста невідомі повісили послання для Верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна - "Путін на х**".