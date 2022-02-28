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Українські дорожники встановлюють дорожні знаки з зображенням Путіна (фото)

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Українські дорожники встановлюють дорожні знаки з зображенням Путіна (фото)

Фото: t.me/UkravtodorNews

Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся в полон або зустрінь смерть".

Українські дорожники оновлюють Правила дорожнього руху: встановлюють нові дорожні знаки.

Про це повідомляє Укравтодор.

Фото: t.me/UkravtodorNews / ©
Фото: t.me/UkravtodorNews

Протягом кількох днів в українських населених пунктах знімали дорожні знаки, аби дезорієнтувати ворога. Натомість тепер з'являються нові дорожні знаки "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся в полон або зустрінь смерть".

"Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, весь Луцьк майорить посланнями для окупантів. Жителі та влада Луцька відразу вказують, куди варто йти російським військовим, якщо вони зайдуть до міста. Також на в'їзному знаку до міста невідомі повісили послання для Верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна - "Путін на х**".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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