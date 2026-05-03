Українські дронарі вразили об'єкти ППО росіян на кількох напрямках: яскраві кадри

Боєць СБС / © armyinform.com.ua

Реклама

Українські дронарі завдали серії ударів по російських засобах протиповітряної оборони, радіолокаційних станціях та пунктах дислокації противника. Об’єкти уражені на сході та півдні.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем.

Які об’єкти ворога уражені

За даними військових, уражено зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» та «Тор», радіолокаційні станції типу П-18, а також ремонтні бази, телекомунікаційні центри та системи контролю повітряного простору. Окремі удари завдано по пунктах дислокації підрозділів противника, зокрема на території Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Реклама

«Унаслідок ударів противник зазнав втрат у живій силі, а також було порушено систему управління підрозділами», — йдеться у повідомленні.

У Силах безпілотних систем наголошують, що операції спрямовані на послаблення ключових елементів військової інфраструктури РФ.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії, за оцінками українського Генштабу, перевищили 1,3 млн осіб. Зокрема, за добу 2 травня армія РФ втратила близько 1240 військових убитими та пораненими. Крім живої сили, українські військові ліквідували десятки артилерійських систем, бронетехніки та іншого озброєння, а також зафіксовано втрати в повітряних та безпілотних засобах ворога.

Новини партнерів