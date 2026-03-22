Українські дронарі зірвали масштабний наступ РФ: деталі від експерта

Реклама

Українські військові за допомогою дронів зірвали масштабний наступ російських сил. Противник зазнав калосальних втрат.

Про це заявив військовий експерт Іван Тимочко в ефірі «КИЇВ24».

За його словами, лише за три дні російська армія втратила близько двох бригад. Це є критичним показником навіть для РФ. Він підкреслив, що українські оператори БпЛА знищують ворога ще на етапі наступу, змушуючи резерви РФ зазнавати втрат.

Реклама

Крім того, попри труднощі з комплектуванням, ЗСУ змогли підготувати висококваліфікованих фахівців, які демонструють високу результативність на полі бою.

«Дуже важливо, що вдалося залучити необхідну кількість людей, щоб зірвати вородий наступ. Вдалося підловити їх у момент розгортання», — наголосив він.

Експерт підкреслює, що йдеться про найпідготовленіших та найекіпірованіших солдатів РФ. На них працює велика кількість тилових підрозділів.

«Коли такі сили стираються, ті, хто мали би йти за ними, замість того, щоб закріплятися, змушені повторювати їхні долі», — завершив Тимочко.

Реклама

Ситуація на фронті — останні новини

Як ми повідомляли, ЗСУ досягли тактичних успіхів на окремих напрямках. Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Комаренко повідомив, що українські війська звільнили понад 400 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку. Втім аналітики ISW більш стримані в оцінках: вони вважають, що з початку 2026 року Сили оборони звільнили щонайменше 279 квадратних кілометрів.

Аналітики вважають, російський весняний наступ зазнає великих втрат і фактично «захлинається», оскільки ЗСУ ефективно стримують атаки та змушують ворога діяти в умовах високих втрат. Використовується тактика глибоких «кілзон», у яких російські підрозділи знищуються ще на підходах до лінії фронту.