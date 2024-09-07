Українські дрони потужно вдарили по складу боєприпасів у Воронезькій області - джерела ТСН

Вночі проти 7 вересня безпілотники СБУ вдарили по складу боєприпасів та техніки у Воронезькій області. Місцева влада терміново евакуює мешканців прилеглих населених пунктів.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у спецслужбах.

"Цієї ночі росіяни недорахувалися великого складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатскоє Воронезької області . За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому", - наголосили джерела ТСН.ua.

Наразі на атакованому об’єкті зафіксовано чотири осередки пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями", - наголосили в СБУ.

Дрони СБУ "демілітаризували" великий склад боєприпасів в Росії

Як повідомлялося, у Воронезькій області РФ вночі загорівся та почав вибухати склад боєприпасів. Місцеві жителі публікували відео, на яких видно детонацію на складі боєприпасів в Острогозькому районі.

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