Українські дрони "дозаправили" російську станцію на Кубані: деталі від Генштабу

Внаслідок атаки було уражено ЗРК «Тор», нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об'єктів противника

Реклама

У ніч проти 9 квітня Сили оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції «Крымская» у Краснодарському краї РФ.

Про це ввечері 9 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється», — зазначили в Генштабі.

Реклама

Крім того, Сили оборони завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу дронів поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу «Тор М1» у районі Кальчинівки на окупованій частині Донецької області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на окупованій Луганщині.

Нагадаємо, що протягом 5–7 квітня Сили оборони завдали серії результативних ударів по стратегічних об’єктах РФ, серед яких — носій крилатих ракет «Калібр», великі нафтобази та пункти управління дронами.