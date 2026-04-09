Українські дрони "дозаправили" російську станцію на Кубані: деталі від Генштабу
Під ударом опинилися стратегічні об’єкти паливної інфраструктури РФ та важливі логістичні вузли на окупованих територіях.
У ніч проти 9 квітня Сили оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції «Крымская» у Краснодарському краї РФ.
Про це ввечері 9 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється», — зазначили в Генштабі.
Крім того, Сили оборони завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу дронів поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу «Тор М1» у районі Кальчинівки на окупованій частині Донецької області.
Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на окупованій Луганщині.
Нагадаємо, що протягом 5–7 квітня Сили оборони завдали серії результативних ударів по стратегічних об’єктах РФ, серед яких — носій крилатих ракет «Калібр», великі нафтобази та пункти управління дронами.