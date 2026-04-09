Укрaїнa
363
1 хв

Українські дрони "дозаправили" російську станцію на Кубані: деталі від Генштабу

Під ударом опинилися стратегічні об’єкти паливної інфраструктури РФ та важливі логістичні вузли на окупованих територіях.

Дмитро Гулійчук
Внаслідок атаки було уражено ЗРК «Тор», нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об’єктів противника / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У ніч проти 9 квітня Сили оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції «Крымская» у Краснодарському краї РФ.

Про це ввечері 9 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється», — зазначили в Генштабі.

Крім того, Сили оборони завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу дронів поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу «Тор М1» у районі Кальчинівки на окупованій частині Донецької області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на окупованій Луганщині.

Нагадаємо, що протягом 5–7 квітня Сили оборони завдали серії результативних ударів по стратегічних об’єктах РФ, серед яких — носій крилатих ракет «Калібр», великі нафтобази та пункти управління дронами.

