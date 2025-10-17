Українські дрони вдарили по Криму: що цього разу горить (відео)

Пожежа (ілюстративна) / © Getty Images

Реклама

У рамках асиметричних дій, спрямованих на уповільнення та зупинку противника, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 17 жовтня провели успішну атаку ударними дронами на об’єкти в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Ціллю атаки стали: нафтобаза в районі населеного пункту Гвардійське. та Федеральна державна казенна установа комбінат (ФДКУ) «Гвардійський», який розташований у населеному пункті Кар’єрне, Сакського району (Крим).

Реклама

Як заявляють Сили спеціальних операцій, вони продовжують свою роботу «за межею».

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат «Гвардійський» в Криму. / © Сили спеціальних операцій ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російські окупаційні війська збили власний винищувач Су-30СМ над територією тимчасово окупованого Криму.

А у ніч проти 16 жовтня 2025 року зафіксовано ураження нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово. Об’єкт розташований приблизно за 800 кілометрів від державного кордону України.

У ніч проти 4 жовтня безпілотники атакували Кіришський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ленінградській області РФ.

Реклама

Ракети Tomahawk можуть повністю перекрити нафтові крани Росії та спричинити бунт росіян. Крилаті ракети можуть стати справжнім проривом для України, потенційно поклавши край російському вторгненню і навіть спровокувавши крах режиму Володимира Путіна.