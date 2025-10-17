- Дата публікації
Українські дрони вдарили по Криму: що цього разу горить (відео)
ССО України завдали удару по нафтобазі та комбінату в тимчасово окупованому Криму.
У рамках асиметричних дій, спрямованих на уповільнення та зупинку противника, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 17 жовтня провели успішну атаку ударними дронами на об’єкти в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
Ціллю атаки стали: нафтобаза в районі населеного пункту Гвардійське. та Федеральна державна казенна установа комбінат (ФДКУ) «Гвардійський», який розташований у населеному пункті Кар’єрне, Сакського району (Крим).
Як заявляють Сили спеціальних операцій, вони продовжують свою роботу «за межею».
Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російські окупаційні війська збили власний винищувач Су-30СМ над територією тимчасово окупованого Криму.
А у ніч проти 16 жовтня 2025 року зафіксовано ураження нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово. Об’єкт розташований приблизно за 800 кілометрів від державного кордону України.
У ніч проти 4 жовтня безпілотники атакували Кіришський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ленінградській області РФ.
Ракети Tomahawk можуть повністю перекрити нафтові крани Росії та спричинити бунт росіян. Крилаті ракети можуть стати справжнім проривом для України, потенційно поклавши край російському вторгненню і навіть спровокувавши крах режиму Володимира Путіна.