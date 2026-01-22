ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Українські дрони вдарили по нафтовому терміналі РФ: що відомо

У Краснодарському краї РФ після атаки СБУ загорівся термінал «Таманьнафтогаз».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
СБУ атакувало Таманьнафтогаз

СБУ атакувало Таманьнафтогаз / © скриншот

Дрони Служби безпеки України уразили нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Внаслідок успішної атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Попередні фінансові втрати російської сторони від знищення майна та ресурсів оцінюють орієнтовно у 50 мільйонів доларів.

Унаслідок влучань на об’єкті виникла масштабна пожежа, яка охопила площу близько 7 тисяч квадратних метрів. Вогонь та витік нафтопродуктів спровокували серйозні пошкодження трубопроводів, що розташовані безпосередньо на причалах.

Окрім логістичних вузлів, під удар потрапили кілька резервуарів, у яких зберігалося пальне.

СБУ уразили нафтовий термінал «Таманьнафтогаз». / © СБУ

Нагадаємо, українські підводні дрони завдали удару по російському дизель-електричному підводному човну класу 636.3 «Варшавянка», яка є носієм крилатих ракет «Калібр».

Раніше ще під прицілом українських дронів опинилися стратегічно важливі об’єкти в Краснодарському краї та Оренбурзькій області Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie