Українські дрони вдарили по нафтовому терміналі РФ: що відомо

СБУ атакувало Таманьнафтогаз / © скриншот

Реклама

Дрони Служби безпеки України уразили нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Внаслідок успішної атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Попередні фінансові втрати російської сторони від знищення майна та ресурсів оцінюють орієнтовно у 50 мільйонів доларів.

Реклама

Унаслідок влучань на об’єкті виникла масштабна пожежа, яка охопила площу близько 7 тисяч квадратних метрів. Вогонь та витік нафтопродуктів спровокували серйозні пошкодження трубопроводів, що розташовані безпосередньо на причалах.

Окрім логістичних вузлів, під удар потрапили кілька резервуарів, у яких зберігалося пальне.

СБУ уразили нафтовий термінал «Таманьнафтогаз». / © СБУ

Нагадаємо, українські підводні дрони завдали удару по російському дизель-електричному підводному човну класу 636.3 «Варшавянка», яка є носієм крилатих ракет «Калібр».

Раніше ще під прицілом українських дронів опинилися стратегічно важливі об’єкти в Краснодарському краї та Оренбурзькій області Росії.