Українські дрони знайшли тих, хто будував "лінію Суровікіна": під ударом опинився елітний саперний полк РФ

Атака українських дронів / © ТСН.ua

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Українські безпілотники завдали масованого удару по місцю дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ, який брав участь у мінуванні та будівництві так званої «лінії Суровікіна» на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» у Facebook, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, удар був завданий у ніч на 5 червня по тимчасовому пункту дислокації російського підрозділу в населеному пункті Піонерське на тимчасово окупованій території Донецької області.

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«Птахами СБС вночі 5 червня завдано масованого удару у нп Піонерське, ТОТ Донецької обл по тимчасовому пункту дислокації 90 ісап 51 армії рф», — написав Бровді.

Він зазначив, що 90-й окремий інженерно-саперний полк комплектується переважно російськими військовослужбовцями з Тюменської області та Ямало-Ненецького автономного округу. За даними командувача СБС, саме цей підрозділ «мінував та будував лінію Суровікіна на Херсонському та Запорізькому напрямках», а також виконував саперні завдання під час боїв за Бахмут і Авдіївку.

Крім безпосередньої участі у бойових діях, полк займається підготовкою інженерно-технічних фахівців та розробкою нових видів боєприпасів для російської армії.

Коментуючи результати операції, Бровді звернувся до російських військових: «Ми вас шукаємо і ретельно розробляємо».

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За словами командувача Сил безпілотних систем, упродовж ночі під ударами також опинилися російські логістичні об’єкти.

«Горіли вночі фури, логістика та підстанції, включно до Маріупольського порту», — повідомив він.

Бровді додав, що операцію було проведено «за розробки та координації новоствореного Центру глибинних уражень СБС».

У Силах безпілотних систем наголошують, що продовжують системно виявляти та уражати російські військові підрозділи, логістичні вузли й об’єкти забезпечення в глибокому тилу окупаційних військ.

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Нагадаємо, ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе «Зозуля» змогли порушити роботу російських MESH-мереж, які використовуються для керування ударними безпілотниками типу «Шахед», що призвело до суттєвого зменшення кількості прицільних атак по Запорізькій області.

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