Українські дрони знищили два російські гелікоптери у Сімферополі (фото)

Mi-24 / © Вікіпедія

Українські безпілотники завдали удару по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму, знищивши два російські гелікоптери на території аеропорту Сімферополя.

Про це повідомляє OSINT-аналітик AviVecto у соцмережі Х.

Близько 06:30 за UTC російські моніторингові ресурси зафіксували рух дронів у напрямку Сімферопольського аеропорту. Згодом у мережі з’явилися відео та фото пожежі поблизу летовища.

За попередніми даними, зіставлення знімків від 30 серпня о 09:02 UTC та від 22 серпня о 09:07 UTC показало осередок займання саме в тій зоні, де розміщувались російські гелікоптери Мі-8 та Мі-24.

© AviVector

