- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 1 хв
Українські дрони знищили два російські гелікоптери у Сімферополі (фото)
Дрони ЗСУ ліквідували техніку РФ у Сімферополі.
Українські безпілотники завдали удару по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму, знищивши два російські гелікоптери на території аеропорту Сімферополя.
Про це повідомляє OSINT-аналітик AviVecto у соцмережі Х.
Близько 06:30 за UTC російські моніторингові ресурси зафіксували рух дронів у напрямку Сімферопольського аеропорту. Згодом у мережі з’явилися відео та фото пожежі поблизу летовища.
За попередніми даними, зіставлення знімків від 30 серпня о 09:02 UTC та від 22 серпня о 09:07 UTC показало осередок займання саме в тій зоні, де розміщувались російські гелікоптери Мі-8 та Мі-24.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хабаровському краї Росії розбився вертоліт Мі-8. Він зник ввечері 14 липня, а тепер згорілі уламки повітряного судна знайшли у тайзі. На борту загинули всі п’ятеро людей.