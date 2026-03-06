Українські енергетики стали «новими героями» під час війни – ЗМІ

Реклама

Як зазначає видання, після масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру саме енергетики забезпечують відновлення електропостачання для мільйонів українців.

За даними видання, у сфері електроенергетики України працюють близько 141 тис. осіб. Понад третина з них — приблизно 55 тис. — працюють у найбільшому приватному енергохолдингу країни ДТЕК, який належить бізнесмену Рінату Ахметову

Попри лідерство на ринку, енергетика традиційно вважається однією з найбільш складних галузей з точки зору репутації, зазначає CEO Reputation Capital Group Олег Кершис.

«Енергетика — репутаційно одна з найскладніших галузей економіки у будь-якій країні», — сказав він.

Водночас, як зазначає Forbes, повномасштабна війна суттєво змінила сприйняття галузі. Попри руйнування енергетичної інфраструктури та тривалі відключення електроенергії, більшість споживачів зберігають позитивне ставлення до енергетичних компаній.

За даними опитування, проведеного наприкінці 2025 року, під час тривалих відключень електроенергії (понад 12 годин) 75% респондентів продовжували позитивно оцінювати діяльність компанії ДТЕК.

«Війна зробила з ДТЕК новий бренд — компанію-героя, яка відновлює та тримає світло», — сказала керівниця комунікацій однієї з великих приватних компаній, яка погодилася говорити на умовах анонімності через конфлікт інтересів, цитує Forbes.