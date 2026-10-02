Українські F-16 місяцями простоюють на ремонті у ЄС: що пропонує Зеленський

Зеленський пропонує ремонтувати F-16 в Україні / © Associated Press

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Американські винищувачі F-16 показали високу ефективність у перехопленні нових російських реактивних дронів. Попри це, значна кількість винищувачів наразі перебуває на плановому технічному обслуговуванні та ремонті у країнах Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

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Україна хоче обслуговувати F-16 на своїй території, аби не втрачати час

За словами Зеленського, близько половини наданих F-16 тривалий час залишаються у Європі на техобслуговуванні.

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Зеленський наголосив, що повернення окремих винищувачів суттєво затягується, через що Україна втрачає критично важливий час у той момент, коли потреба в захисті неба є найгострішою.

Щоб розв’язати цю проблему, Київ намагається домогтися від західних союзників дозволу та підтримки для локалізації основних потужностей обслуговування винищувачів в Україні.

Україна переконує партнерів, що виконання регламентних робіт поблизу зони бойових дій дозволить набагато швидше відновлювати боєздатність літаків і повертати їх у стрій.

Україна має проблеми з F-16: що відомо

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, Україна зіткнулася з критичною загрозою для ППО через проблеми з обслуговуванням F-16: понад половина літаків уже не готові до вильотів або скоро такими будуть.

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За нинішніх темпів експлуатації Київ ризикує вичерпати залишок парку до кінця року. Затримки виникли через бюрократичні й логістичні збої під час техогляду, який потрібен після кожних 300 годин нальоту, та брак запчастин. Зокрема, процедура, яка у США займає від 2 до 6 тижнів, у бельгійського підрядника Sabena Aerospace Engineering триває до 40 тижнів.

Проблема постала особливо гостро на тлі масованих атак дронами й ракетами. F-16 є найефективнішим і найдешевшим засобом збиття таких цілей, і українські пілоти вже знищили ними близько 2500 дронів та 650 крилатих ракет.

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