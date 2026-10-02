ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Українські F-16 місяцями простоюють на ремонті у ЄС: що пропонує Зеленський

Американські винищувачі F-16 ефективно перехоплюють нові російські реактивні дрони. Водночас близько половини українських літаків тривалий час перебувають у Європі на техобслуговуванні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Зеленський пропонує ремонтувати F-16 в Україні

Зеленський пропонує ремонтувати F-16 в Україні / © Associated Press

Американські винищувачі F-16 показали високу ефективність у перехопленні нових російських реактивних дронів. Попри це, значна кількість винищувачів наразі перебуває на плановому технічному обслуговуванні та ремонті у країнах Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

Україна хоче обслуговувати F-16 на своїй території, аби не втрачати час

За словами Зеленського, близько половини наданих F-16 тривалий час залишаються у Європі на техобслуговуванні.

Зеленський наголосив, що повернення окремих винищувачів суттєво затягується, через що Україна втрачає критично важливий час у той момент, коли потреба в захисті неба є найгострішою.

Щоб розв’язати цю проблему, Київ намагається домогтися від західних союзників дозволу та підтримки для локалізації основних потужностей обслуговування винищувачів в Україні.

Україна переконує партнерів, що виконання регламентних робіт поблизу зони бойових дій дозволить набагато швидше відновлювати боєздатність літаків і повертати їх у стрій.

Україна має проблеми з F-16: що відомо

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, Україна зіткнулася з критичною загрозою для ППО через проблеми з обслуговуванням F-16: понад половина літаків уже не готові до вильотів або скоро такими будуть.

За нинішніх темпів експлуатації Київ ризикує вичерпати залишок парку до кінця року. Затримки виникли через бюрократичні й логістичні збої під час техогляду, який потрібен після кожних 300 годин нальоту, та брак запчастин. Зокрема, процедура, яка у США займає від 2 до 6 тижнів, у бельгійського підрядника Sabena Aerospace Engineering триває до 40 тижнів.

Проблема постала особливо гостро на тлі масованих атак дронами й ракетами. F-16 є найефективнішим і найдешевшим засобом збиття таких цілей, і українські пілоти вже знищили ними близько 2500 дронів та 650 крилатих ракет.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie