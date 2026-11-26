Держдепартамент США. / © Reuters

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Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та комплектовання для обслуговування винищувачів F-16. Орієнтовна вартість угоди становить 621,9 млн доларів.

Про це повідомили в американському Держдепі.

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Зазначається, що Україна придбає пакет технічного забезпечення для F-16 за кошти союзників у межах спільної багатонаціональної програми JUMPSTART. Фінансування нададуть Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Американські бюджетні кошти для цієї угоди не використовуватимуть.

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Запит Києва передбачає постачання піротехнічних пристроїв для катапультних систем і запуску обладнання, лабораторної техніки, а також транспортного забезпечення. Ці позиції доповнять раніше укладену угоду щодо підтримки українських F-16.

«Запропонований продаж покращить здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для посилення її можливості самооборони та зміцнить регіональну безпеку», — йдеться у повідомленні Держдепу.

Водночас у відомстві запевнили, що реалізація угоди не потребуватиме направлення до України додаткових американських військових чи представників компаній-підрядників і не вплине на боєготовність армії США.

Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що міністр оборони США Піт Гегсет затримує передавання Україні ракет Patriot. Очільник Пентагону не поспішає давати дозвіл близько 60 ракет-перехоплювачів для систем, хоча Вашингтон погодив їх постачання.

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Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що країна очікує великий пакет ракет AIM для захисту неба від російських атак. Ці боєприпаси необхідні для винищувачів F-16 та систем ППО NASAMS.

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