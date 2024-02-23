Українські фермери привезли знищену росіянами техніку до кордону з Польщею: фото, відео

Українські фермери привезли на кордон з Польщею сільгосптехніку, знищену російськими окупантами, щоб продемонструвати польським протестувальникам реалії роботи в аграрному секторі України під час війни.

Українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками, на кордон з Польщею. Від 23 лютого вона буде розміщена на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Серед розстріляної аграрної техніки є трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованих територій Херсонської області.

Наприклад, трактор К-701 наданий підприємством, яке розташоване на території Білозерської селищної громади. Господарство було в окупації від березня по листопад 2022 року.

Техніка аграріїв на кордоні Польщі / Фото: Мінагрополітики України

Техніка аграріїв на кордоні Польщі / Фото: Мінагрополітики України

Техніка аграріїв на кордоні Польщі / Фото: Мінагрополітики України

"Окупанти знищили фактично всю техніку, вкрали врожай. Від ворожих обстрілів на території підприємства залишились лише руїни та воронки від снарядів. Прямі збитки цього підприємства склали близько 5 млн євро", - кажуть в Міністерстві.

Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. 2023 року лише на деокупованих територіях Херсонської області на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п’ятеро з них загинули.

Техніка аграріїв на кордоні Польщі / Фото: Мінагрополітики України

Техніка аграріїв на кордоні Польщі / Фото: Мінагрополітики України

Техніка аграріїв на кордоні Польщі / Фото: Мінагрополітики України

Загалом український аграрний сектор за два роки повномасштабної війни зазнав понад 80 млрд дол. прямих збитків і втрат. Такі дані подає Світовий банк у звіті про оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3). Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка на 5,8 млрд дол.

Завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої сільськогосподарської продукції експерти оцінюють у 1,97 млрд дол., збитки через пошкодження зерносховищ – 1,8 млрд дол., збитки, завдані багаторічним насадженням, – 398 млн дол., тваринництву – 254 млн дол., аквакультурі та рибальству – 35 млн дол.

У Мінагрополітики кажуть, що розстріляна сільгосптехніка перебуватиме на кордоні до кінця березня.

Знищену росіянами сільськогосподарську техніку України привезли на польський кордон

Нагадаємо, у Польщі на залізничній станції "Дорогуськ" 23 лютого невідомі висипали з двох українських вагонів-зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.

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