Українські фермери привезли знищену росіянами техніку до кордону з Польщею: фото, відео

Українські фермери привезли на кордон з Польщею сільгосптехніку, знищену російськими окупантами, щоб продемонструвати польським протестувальникам реалії роботи в аграрному секторі України під час війни.
Українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками, на кордон з Польщею. Від 23 лютого вона буде розміщена на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Серед розстріляної аграрної техніки є трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованих територій Херсонської області.
Наприклад, трактор К-701 наданий підприємством, яке розташоване на території Білозерської селищної громади. Господарство було в окупації від березня по листопад 2022 року.
"Окупанти знищили фактично всю техніку, вкрали врожай. Від ворожих обстрілів на території підприємства залишились лише руїни та воронки від снарядів. Прямі збитки цього підприємства склали близько 5 млн євро", - кажуть в Міністерстві.
Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. 2023 року лише на деокупованих територіях Херсонської області на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п’ятеро з них загинули.
Загалом український аграрний сектор за два роки повномасштабної війни зазнав понад 80 млрд дол. прямих збитків і втрат. Такі дані подає Світовий банк у звіті про оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3). Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка на 5,8 млрд дол.
Завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої сільськогосподарської продукції експерти оцінюють у 1,97 млрд дол., збитки через пошкодження зерносховищ – 1,8 млрд дол., збитки, завдані багаторічним насадженням, – 398 млн дол., тваринництву – 254 млн дол., аквакультурі та рибальству – 35 млн дол.
У Мінагрополітики кажуть, що розстріляна сільгосптехніка перебуватиме на кордоні до кінця березня.
Нагадаємо, у Польщі на залізничній станції "Дорогуськ" 23 лютого невідомі висипали з двох українських вагонів-зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.
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