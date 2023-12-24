Українські голубці визнали нематеріальною культурною спадщиною від Одещини

Голубці внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України від Одещини.

Про це йдеться в наказі міністерства культури та інформаційної політики, повідомляють в Одеському обласному центрі української культури.

Там зазначили, що голубці – це одна з основних страв місцевої кухні Одещини, яка, до того ж поширена серед представників нацменшин, які проживають на території області.

Приготування голубців на Одещині/ Фото: Одеський обласний центр української культури

"Голубці – це одна із основних страв місцевої кухні Одещини. Знання, вміння та практики приготування та споживання голубців широко поширені як серед українців, так і серед національних спільнот болгар, молдован, гагаузів та інших народів нашого краю. Цікаво, що голубці для Одещини – це не лише "конвертики" з капусти. Це різноманіття інгредієнтів та способів подачі й приготування, яке вражає", - розповіли в Одеському обласному центрі української культури.

Приготування голубців на Одещині/ Фото: Одеський обласний центр української культури

Приготування голубців на Одещині/ Фото: Одеський обласний центр української культури

Там також додали, що в болгарському селі Городнє голубці мають назву – "гушки". Їх готують з пропареного листя винограду, однак начинка складається з рису чи булгуру з додаванням низки трав, зокрема, кропу, петрушки та м’яти.

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