Українські хакери спільно з СБУ зламали 30-мільйонну базу російського Альфа-банку – ЗМІ

У РФ відбувся злам 30-мільйонної бази даних клієнтів Альфа-банку. Хакери навіть особисто повідомили про це його власника Фрідмана.

Українські хакери спільно з СБУ зламали одну з найвідоміших російських фінансових установ – Альфа-банк.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що власник фінустанови Михайло Фрідман підтвердив "дірки" в банківській системі Росії та відреагував фразою: "Ну, что поделаешь".

"Пранкери навіть особисто додзвонилися до власника банку Михайла Фрідмана, щоб повідомити йому "благу звістку" про злам. А заодно – спитати, чи не хоче він виступити проти війни в Україні. Але олігарх чомусь був не в гуморі і після недовгої розмови кинув трубку", – повідомив Укрінформу співрозмовник.

Нагадаємо, раніше хакери “Кібер Спротиву” зламали електронну пошту полковника Росгвардії Романа Єршова. Завдяки цьому вдалося здобути нові докази участі підрозділів російського ОМОНу у вторгненні до України.

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