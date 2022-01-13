Українські хакери створили сервіс, за допомогою якого обікрали пів сотні іноземних компанії на 1 млн доларів

Українські хакери створили сервіс, за допомогою якого обікрали пів сотні іноземних компанії на 1 млн доларів

Дехто зі зловмисників уже був у розшуку в інших країнах світу.

Служба безпеки України спільно з кіберполіцією та американськими і британськими партнерами ліквідували потужний хакерський сервіс, який обікрав 50 іноземних компаній на 1 млн доларів.

Як виявилося, його організаторами були громадяни України, дехто з яких перебуває у розшуку в інших країнах.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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"Було викрито зловмисників, які здійснювали хакерські атаки на іноземні компанії, а також надавали платні послуги із підміни ІР-адрес іншим хакерам. За попередніми оцінками, за час діяльності група "заробила" понад 1 млн доларів", — повідомила пресслужба СБУ.

Кіберфахівці пояснюють, що на відміну від "звичайних" VPN-сервісів, які кожен може придбати легально, послуги зловмисників мали значно ширший функціонал.

Зокрема, сервіс дозволяв одразу підвантажувати через платформу комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми. Аби уникнути відповідальності, ним керували з домашніх персональних комп’ютерів під різними нікнеймами на просторах Даркнету.

"Це був суто "бандитський" сервіс, створений зловмисниками для зловмисників і непідконтрольний жодній владі чи правоохоронним органам", — пояснюють в СБУ.

Як виявилося, організаторами сервісу були громадяни України. Дехто з них перебуває у розшуку в інших країнах.

Свої послуги вони надавали членам міжнародних хакерських угруповань, які регулярно:

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зламували системи державних та комерційних установ для збору конфіденційної інформації;

розповсюджували віруси-вимагачі, які шифрують наявну на ПК інформацію і вимагають у користувача "викуп" за ключ;

проводили DDoS-атаки, щоб паралізувати роботу систем, тощо.

Правоохоронці кажуть, що для того, аби вивести зароблені кошти, зловмисники проводили складні фінансові операції із використанням низки онлайн-сервісів, у тому числі й заборонених в Україні. Після цього кошти переказували на платіжні картки багатьох підставних осіб.

Під час обшуків, проведених у будинках та автомобілях зловмисників, правоохоронці виявили і вилучили мобільні телефони, комп’ютери та інші докази протиправної діяльності.

СБУ

Як повідомляє СБУ, наразі відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку);

ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Нагадаємо, у столиці судитимуть 40-річного мешканця м. Біла Церква, який незаконно заволодів квартирою померлої киянки та намагався її продати за 1,2 млн гривень.

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