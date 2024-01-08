Українські хакери виклали у Мережу клієнтську базу російського "Альфа Банку"

Таблиця містить 115 217 571 записів, з яких приблизно 38 мільйонів унікальних фізичних та юридичних осіб.

Українські хакери з KibOrg виклали у Мережу повну базу даних найбільшого російського комерційного банку "Альфа-Банк".

Про це повідомляє Kiborg.news.

Нагадаємо, минулого року команда KibOrg у співпраці з хакерами NLB здобули персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів установи. База даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефону клієнта, а також інші цікаві дані.

Таблиця містить 115 217 571 записів, з яких приблизно 38 мільйонів унікальних фізичних та юридичних осіб. База даних має клієнтські записи починаючи з 2004 року.

Пресслужба банку встигла спростувати новину, назвавши особисті дані, які ми виклали у якості доказів, "скомпільованими з кількох випадкових номерів". Пізніше повідомлення було змінено на звинувачення у неправдивості інформації.

"Передаємо привіт службі безпеки Альфа-Банку та персонально Михайлу Фрідману. Раніше ми змогли додзвонитися до нього і той прокоментував злам клієнтської бази банку словами: "Ну, нехай". Можливо, колись він буде більш прихильним до розмови із нами", - йдеться у повідомленні KibOrg.

Завантажити базу даних можна за посиланням

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KibOrg — проєкт журналістів та IT-спеціалістів, які об’єднались під іменем легендарних кіборгів для боротьби з агресором в інформаційному просторі. Учасники проєкту розслідують злочини росіян в Україні, викривають діяльність колаборантів і розвінчують російські фейки.

Нагадаємо, ГУР зламало податкову службу Росії і знищило усю базу даних.

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