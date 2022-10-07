Українські хакери зламали сайт ОДКБ і привітали Путіна "з останім днем народження"

Українська ІТ-армія знову атакува сайт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Замість звичних сторінок ресурсу на сайті з'явилося "привітання" для Путіна з "останнім днем народження".

Про це повідомили у IT ARMY of Ukraine.

"Нам довелося зламати сайти ОДКБ, щоб привітати Путіна з його останнім днем народження", – кажуть українські хакери.

Так, на сторінці ресурсу, замість звичного вигляду сторінок, з’явився напис "На зв'язку IT-армія України. Хочемо привітати Путіна з його останнім днем народження й побажати "комфортної" подорожі в Гаагу!"

Зараз сайт відключили, однак побачити результати роботи українських хакерів можна за допомогою архіву.

Слід зазначити, що це вже не перша успішна атака української IT-армії на російські та білоруські сайти. Попередній раз сайт ОДКБ зламали у середині вересня.

Зазначимо, ОДКБ – це російський аналог НАТО, до складу якого входить сама Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Ця військово-політична організація, створена як "головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру".

Нагадаємо, раніше українська IT-армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії" та дістала звідти цікаві дані, які "є дуже важливою інформацією, що допоможе у війні проти Росії".

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