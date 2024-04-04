Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog: Федоров розповів важливі деталі

Ці нові дрони вже активно використовують на Запорізькому та Харківському напрямках.

Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog. Дрон може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Система WarDog розвідує, навіть якщо придушено GPS-сигнал, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. Швидкість безпілотника — 12–15 м/с”, - розповів Михайло Федоров.

Ці нові дрони вже активно використовують на Запорізькому та Харківському напрямках. WarDog також випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах подавлення сигналу GPS на висоті вище 50 м.

“Серед переваг WarDog військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БпЛА, щоб “зір артилерії” ставав ще гострішим”, - додав міністр.

Він також додав, що дрон з’явився завдяки кластеру оборонних розробок Brave1, куди можна подати свою розробку, а Brave1 допоможе її реалізувати, протестувати, кодифікувати за стандартами НАТО, залучити інвестиції й отримати контракти від Міноборони.

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на масований удар дронів по Харкову.

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