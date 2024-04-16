Українські інженери розробляють бойовий підводний човен, який стріляє торпедами – фото

Підводний човен буде оснащений функцією безпілотника.
Команда українських інженерів розробляє в Об'єднаних Арабських Еміратах підводний човен Kronos, який здатен запускати ракети-торпеди. Субмарина нещодавно пройшла випробування для використання у військових цілях.
Про це пише Kyivpost.
Підводний човен може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км на годину і не лише перевозити пасажирів, а й нести вибухівку.
"Поки у Палаті представників Конгресу США продовжують блокувати виділення допомоги для України, ще у лютому схвалене Сенатом, українські інженери розробляють підводний човен, здатний запускати ракети-торпеди", - пише видання.
На воді Kronos здатен рухатися зі швидкістю до 80 км/год, а під водою – до 50 км/год. І при цьому – практично беззвучно.
Технічні характеристики Kronos:
- ширина – 7,4 м;
- довжина – 9 м;
- висота – 2 м;
- вантажопідйомність – до 3000 кг на воді;
- споряджена маса – 10000 кг;
- місткість – 11 місць.
"Це гібридне судно, кероване нашою висококваліфікованою командою проєктування, досліджень і розробок, може комфортно вмістити 10 пасажирів і підходить для комерційних, рятувальних і бойових операцій. Підводний човен має інноваційну конструкцію корпусу, яка значно знижує споживання палива, збільшує максимальну швидкість і забезпечує чудову стійкість", – кажуть розробники субмарини.
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