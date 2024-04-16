Українські інженери розробляють бойовий підводний човен, який стріляє торпедами – фото

Команда українських інженерів розробляє в Об'єднаних Арабських Еміратах підводний човен Kronos, який здатен запускати ракети-торпеди. Субмарина нещодавно пройшла випробування для використання у військових цілях.

Про це пише Kyivpost.

Підводний човен може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км на годину і не лише перевозити пасажирів, а й нести вибухівку.

"Поки у Палаті представників Конгресу США продовжують блокувати виділення допомоги для України, ще у лютому схвалене Сенатом, українські інженери розробляють підводний човен, здатний запускати ракети-торпеди", - пише видання.

Підводний човен Kronos / Фото: Highland Systems

На воді Kronos здатен рухатися зі швидкістю до 80 км/год, а під водою – до 50 км/год. І при цьому – практично беззвучно.

Технічні характеристики Kronos:

ширина – 7,4 м;

довжина – 9 м;

висота – 2 м;

вантажопідйомність – до 3000 кг на воді;

споряджена маса – 10000 кг;

місткість – 11 місць.

Підводний човен Kronos / Фото: Highland Systems

Підводний човен Kronos / Фото: Highland Systems

"Це гібридне судно, кероване нашою висококваліфікованою командою проєктування, досліджень і розробок, може комфортно вмістити 10 пасажирів і підходить для комерційних, рятувальних і бойових операцій. Підводний човен має інноваційну конструкцію корпусу, яка значно знижує споживання палива, збільшує максимальну швидкість і забезпечує чудову стійкість", – кажуть розробники субмарини.

Нагадаємо, експерт розповів про сценарії війни, мобілізацію та що планує диктатор Путін.

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