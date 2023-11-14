Українські кабани "вполювали" російську ДРГ у Чорнобильській зоні – соцмережі

За інформацією російських Телеграм-каналів, внаслідок нападу кабанів один окупант з російської ДРГ загинув.

Російська ДРГ прорвалась з Білорусі до України на територію Чорнобильської зони відчуження. Однак далеко ворог не зайшов – окупантів зупинили дикі кабани.

Про це пише російський Телеграм-канал "Кремлівська табакерка".

Ворожа група зуміла якимось чином оминули українські пости контролю та спостереження.

"Якоїсь миті група проходила лісом і зіткнулася зі стадом диких кабанів, які там водяться. Стріляти тварин можливості не було, оскільки гучні звуки пострілів могли б видати розвідників. Кабанам вдалося наздогнати одного з (російських. – Ред.) військових. Після зіткнення з однією з тварин він невдало впав і вдарився головою об камінь. Загинув на місці", – йдеться в повідомленні.

За інформацією пабліка, тіло загиблого росіянина не евакуювали, а план операції довелося змінювати.

"Спочатку група розвідки (російська ДРГ. – Ред.) планувала диверсію у Чорнобильській зоні. Чи це пов'язано з функціонуванням закритої понад 20 років тому Чорнобильської АЕС - поки що незрозуміло", – зазначається у пабліку.

Наразі українська сторона цю інформацію про ймовірний прорив російською ДРГ нашого кордону не коментувала.

Раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що по 9-10 разів щомісяця ворожі ДРГ намагаються заходити на територію прикордонних із Росією районів Чернігівської та Сумської областей.

Також повідомлялося, що на Сумщину російська ДРГ проривалась у ніч на 12 жовтня.

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