Українські Карпати засипало снігом, в горах тримається мороз (фото)

На горі Піп Іван Чорногірський рвучкий вітер.
Українські Карпати засипало снігом. На вершині Піп Іван Чорногірський тримається морозна погода.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"Станом на 08:05 19.11.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена. Вітер західній 17 м/с. Температура повітря -7°С", - йдеться у повідомленні.
Туристів просять утриматися від походів у гори.
Слід зауважити, що Піп Іван Чорногірський - одна з найвищих вершин Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Як повідомлялося, в Україні 19 листопада буде сніг та сильний вітер. Температура покаже максимальні контрасти — від +15+17 градусів на півдні до -5 градусів в західних областях.
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