Українські Карпати засипало снігом, в горах тримається мороз (фото)

Українські Карпати засипало снігом. На вершині Піп Іван Чорногірський тримається морозна погода.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:05 19.11.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена. Вітер західній 17 м/с. Температура повітря -7°С", - йдеться у повідомленні.

Туристів просять утриматися від походів у гори.

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Слід зауважити, що Піп Іван Чорногірський - одна з найвищих вершин Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Як повідомлялося, в Україні 19 листопада буде сніг та сильний вітер. Температура покаже максимальні контрасти — від +15+17 градусів на півдні до -5 градусів в західних областях.

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