Закон про кіберсили “завис” у Раді: журналістка розповіла подробиці

Кібесили. / © ТСН.ua

Реклама

Кілька тижнів тому проєкт Закону про Кіберсили ЗСУ доопрацьовано до другого читання. Втім, напередодні цей законопроєкт №12349 — після багатьох правок Генштабу, парламент так і не почав розглядати.

Про це йдеться у дописі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко-Мерінова на її Facebook-сторінці.

«Війська, які завдають шкоду ворогу на десятки мільйонів доларів, лишають без координації. Напередодні парламент таки не спромігся взятися за розгляд у другому читанні закону про кіберсили. Документу, який пишеться трохи більше року», — наголосила журналістка.

Реклама

Кирієнко також акцентувала на тому, Міністр оборони Михайло Федоров наголошував на необхідності ухвалити його «для системності роботи проти агресора». Крім того, 2025-го робота українських кібервоїнів завдала прямих збитків країні-агресорці РФ — до 220 млн дол.

Журналістка згадує потужні хакерські кібервторгнення на українські сервіси — як от вірус Petya 2016-го, атаки на урядові сайти та банки 2022-го, на систему «Шлях» та держреєстри 2024-го тощо. Саме тому необхідна «дзеркальна відповідь України».

Для кращої координації, забезпечення, структурованості Україні треба кіберсили, які:

блокують роботу сервісів РФ;

вишукують цілі для уражень нашими дронами і ракетами;

зламують комунікаційні канали ворога на фронті;

вербують російських солдатів до співпраці.

«Однак напередодні парламенту не вистачило впевненості в собі аби взятись за законопроєкт. Його представляв у Раді депутат Олександр Федієнко. Втім, депутатка Мар’яна Безугла чомусь каже про схематоз і дублювання повноважень новоствореного роду військ і СБУ», — підсумувала Кирієнко.

Реклама

Нагадаємо, днями "Ощадбанк" опинився під атакою. Він зупинив роботу своїх електронних систем через загрозу кібератаки. Спрацювали внутрішні протоколи безпеки через підозру на DDoS-атаку. Через це сервери установи тимчасово відключили.