Українські кібервійська "поклали" десятки російських сайтів (фото)

Долучитися може кожен охочий.

Українські кіберспеціалісти, які створили власну "армію" проти агресора, "поклали" десятки російських сайтів.

Про це повідомляє IT ARMY of Ukraine.

"Українські кібервійська працюють, російські сайти — відпочивають. Але є ще деякі сайти, які можливо "втомилися", кіберпатріоти, що думаєте?" - розповіли волонтери.

Нагадаємо, що про створення IT-армії в Україні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Долучитися можуть розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо.

Усі оперативні завдання викладають тут: IT ARMY of Ukraine