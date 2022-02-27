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Українські кібервійська "поклали" десятки російських сайтів (фото)

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Українські кібервійська "поклали" десятки російських сайтів (фото)

Pexels

Долучитися може кожен охочий.

Українські кіберспеціалісти, які створили власну "армію" проти агресора, "поклали" десятки російських сайтів.

Про це повідомляє IT ARMY of Ukraine.

"Українські кібервійська працюють, російські сайти — відпочивають. Але є ще деякі сайти, які можливо "втомилися", кіберпатріоти, що думаєте?" - розповіли волонтери.

Нагадаємо, що про створення IT-армії в Україні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Долучитися можуть розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо

Усі оперативні завдання викладають тут: IT ARMY of Ukraine

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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