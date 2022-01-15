"Українські кістки здатні ламати ізраїльський титан": Дмитра Яроша екстрено прооперували у Дніпрі

Громадський діяч потрапив на операційний стіл через руку.

Колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош потрапив на операційний стіл. До цього його обстежили і одразу провели хірургічне втручання.

Про це Дмитро Ярош повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, нещодавно про себе дала знати його рука, поранення якої він отримав в АТо у 2015 році.

"Рука відмовилась функціонувати, почала нестерпно боліти та викликала високу температуру. Спочатку думав, що застудився, але потім виявилось, що все набагато банальніше: загноїння і всякі інші погані справи. Слава Богу, що маю друзів-медиків, які ультимативно примусили обстежитися… і тут же призначили операцію", - розповів Ярош.

Він додав, що операцію, яка тривала 4 години, зробили у лікарні імені Мечникова у Дніпрі. З руки дістали поламані та погнуті титанові пластини та купу саморізів.

"До речі, як виявилося, українські кістки здатні гнути і ламати ізраїльський титан…Руку врятували, сепсису не допустили. Тепер, ще пару тижнів і я буду в строю", - написав Ярош.

Він подякував медикам лікарні за допомогу і професійність.

Нагадаємо, що 6-річний хлопчик у Львові рівно рік пробув у комі і отямився на Різдво, цього ж дня, коли важко травмувався.