Українські компанії імпортуватимуть електроенергію із Росії: хто переміг в аукціоні

Обсяг російського імпорту у листопаді складе 2 200 мегават.

Оператор НЕК “Укренерго” провів аукціон на доступну потужність для імпорту електроенергії з Росії у листопаді у розмірі 2200 МВт.

Як свідчать оприлюднені у середу, 27 жовтня, на сайті “Укренерго" результати аукціону, запропоновані потужності викупили вісім українських компаній.

Найбільшим покупцем виступило ТОВ "ЕРУ Трейдінг", придбавши обсяг 654 МВт, на другій позиції - ТОВ "ОНК-Груп", яке викупило 500 МВт.

Серед переможців аукціону також такі підприємства: "Електротрейдинг Груп" (290 МВт), "Стімекс" (250 МВт), "ДЕ Трейдінг" (200 МВт) , "Артлекс-Енерджі” (126 МВт), "Енергопостачальник" (100 Мвт) та "ЕлектроПартнерс" (80 МВт).

Як повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело в уряді, національний енергорегулятор не продовжуватиме у листопаді заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Росії, що діє до 31 жовтня, через дефіцит палива на ТЕС.

Нагадаємо, раніше очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна упродовж 5 років може повністю забезпечити себе газом та відмовитися від його імпорту.

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