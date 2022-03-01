Українські контакт-центри телефонують громадянам Росії та розповідають про вторгнення до України - Федоров

Запустили автодозвони, де Зеленський звертається до громадян РФ.
Українські контакт-центри консолідовано телефонують громадянам Росії та розповідають, що насправді відбувається в Україні через військові дії РФ.
Разом з маркетинговими агенціями запустили автодозвони, де наш президент Володимир Зеленський звертається до громадян РФ.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.
"Таргетована та медійна реклама засіяла мережу у Росії. Дякую всій індустрії за те, що ви всі згуртовано відстоюєте свободу нашої країни!" - написав Федоров.
Нагадаємо, до України прибули станції супутникового Інтернету StarLink від Ілона Маска.
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