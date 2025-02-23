Українські корисні копалини, які окупувала Росія: у Мінекономіки назвали суму втрат

Українська територія, яка є тимчасово окупованою, містить корисних матеріалів на суму приблизно 350 млрд доларів. Окрім цього Україна має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. І задачею угоди із США про корисні копалини є не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку українських родовидщ.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко 23 лютого на форумі "Україна. Рік 2025".

"Якщо ми кажемо про критичні матеріали, то дійсно, Україна має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. Наша задача – не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ. Перед нами стоїть велика задача – оновити геологічну інформацію і, звичайно, залучити інвесторів у переробну промисловість", – заявила Свириденко.

За її словами, надра захоплених українських територій багаті на корисні копалини саме на суму 350 млрд доларів.

"Ми володіємо інформацією, що територія, яка, на жаль, тимчасово окупована, корисних матеріалів містить на суму порядку 350 млрд доларів. Ми розуміємо, що цими ресурсами, на жаль, на сьогодні володіє агресор. Той же титан може бути використаний, передусім, для авіаційної, оборонної, медичної галузей. Буде використовуватися проти нас в цій боротьбі. Звичайно, наша задача – зробити так, щоби ці копалини і зопаси підтвердити і залучити інвесторів для переробки, а не просто експорту сировини, про що ми дуже багато говоримо останніми днями", – пояснила Свириденко.

Нагадаємо, Пентагон спростував заяву президента США Дональда Трампа про витрачені на Україну 350 млрд доларів. Адже раніше він заявив, що США виділили саме таку суму на підтримку України, однак ця цифра не підтверджується офіційними джерелами.

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