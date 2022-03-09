Українські креативники спільно з Міністерством культури та інформполітики об’єднались в інформаційний полк

Українські креативники, журналісти, режисери та піарники, що створюють відеоконтент різних форматів та різної тематики у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України створили інформаційний полк ₩AW: War Against War. Мета платформи — посилити протидію відвертій брехні та пропаганді росії.

«Українці спостерігають шалену кількість інформації, яку генерують та створюють волонтери з різних сфер. І це надзвичайно важливо, адже всі вони посилюють інформаційний спротив нашої країни та показують правду всьому світу. Сьогодні будь-який ролик або фото — це не просто контент. Це підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій російської федерації щодо України. І ми маємо збільшувати їхню кількість аби не залишити ворогу жодного шансу на пропагандистську брехню», — прокоментував Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Так, інформаційні війська створюватимуть відео та тексти різними мовами, розраховані на різну аудиторію: світ, Україна, росія. Діяльність ₩AW авторизована Офісом Президента і Міністерством культури та інформполітики, отож вся інформація на ресурсах інформаційного полку не містить неправдивих звернень чи пропаганди.

Закликаємо українців поширювати ролики та тексти на всіх доступних майданчиках. Зараз для нашої країни дуже важливі інформаційна підтримка та солідарність у діях. Усі ми маємо бути об'єднані в інформаційному контексті цієї кривавої війни. Єдиним фронтом легше перемагати.

Відео від українських креативників вже транслювались телеканалом національним телемарафоном єдиних новин #UAразом. Також у своїх соцмережах їх публікував Президент України Володимир Зеленський.

Долучитися до розповсюдження відеоконтенту може кожен. Достатньо підписатися на офіційні канали інформаційного полку ₩AW у соціальних медіа та ділитися матеріалами зі своїми родичами, друзями, шанувальниками, а також зі знайомими, що живуть за кордоном.

Де можна підписатися?

Інстаграм — https://instagram.com/waw_war_against_war

Канал у телеграмі — https://t.me/WAW_WarAgainstWar

₩AW на сайті МКІПМінкульту — https://war-info.mkip.gov.ua

Ютюб МКІП Мінкульту — https://www.youtube.com/c/MipGovUa

₩AW Плейлист на ютюбі МКІП Мінкульту — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR

Власникам ЗМІ та представникам медіаспільноти інформаційний полк пропонує долучатися до співпраці та інформаційної підтримки. ₩AW: War Against War створює відеоконтент — і якщо є можливість розповсюджувати його на своїх ресурсах, це дуже допоможе в поширенні правди. Зокрема, про те, як жорстоко веде війну росія проти України та мирного населення наших міст.

Контактна форма для всіх, у кого є можливість сприяти дистрибуції відеоконтенту: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6

Контактна форма для креативних команд, котрі бажають співпрацювати з ₩AW: War Against War: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6.

Візуалізація до релізу: https://bit.ly/3I0aUis

Відео «Слава Україні!»: https://youtu.be/c480fFNB874

Ми обовʼязково переможемо.

Слава Україні!