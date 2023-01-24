Українські лікарі вперше пересадили легені: врятували 56-річного ліквідатора аварії на ЧАЕС (фото)

Чоловік отримав радіаційне опромінення, коли усував наслідки вибуху на 4-му енергоблоці, що, ймовірно, стало причиною важкого захворювання.

Вдруге в Україні і вперше без допомоги колег із-за кордону українські лікарі пересадили пацієнтові легені. Завдяки унікальній операції вдалося врятувати 56-річного ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС щі складним захворюванням.

Про це 24 січня повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

Трансплантація на чолі з лікарями Романом Домашичем та Ігорем Гуменним тривала 16 годин. Операція завершилася вночі і минула успішно. Від ранку пацієнт дихає самостійно.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Донором став 54-річний мешканець Львівщини, у якого стався інсульт. Після того, як медики констатували смерть мозку, рідні погодилися віддати його органи заради порятунку інших людей. Окрім легень, лікарі з допомогою колег з Інституту серця пересадили ще чотири органи: серце, печінку та дві нирки.

Легені отримав 56-річний киянин Олександр. У чоловіка була тотальна бульозна емфізема – захворювання, за якого повітряні кисти замінюють здорову легеневу тканину. Впродовж останніх декількох років він ледь проходив 30 метрів. Якщо більше - паморочилося в голові, чоловік задихався. Через раптовий розрив уже гігантських кист життя чоловіка могло обірватися будь-якої миті.

Олександр - один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, який усував наслідки вибуху на 4-му енергоблоці і отримав радіаційне опромінення. Це, ймовірно, й стало причиною критичних змін в обох легенях.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"На пересадку зважився заради сина Тимофія. Йому – 11 років. Олександр виховує хлопчика сам. Хоче, щоб у нього й надалі був люблячий тато", - розповіли медики.

Донорське серце отримав 48-річний Олександр, мешканець Закарпаття. У нього була дилатаційна кардіоміопатія. Його серце втрачало пружність і не могло перекачувати кров.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Печінку пересадили ще одному мешканцеві Закарпаття, 50-річному Валерію. У чоловіка був цироз, зумовлений вірусним гепатитом С.

Одна нирка дісталася 47-річному Івану із Закарпаття. Друга нирка – 44-річний Любові з Прикарпаття. Обоє тривалий час хворіли на хронічний гломерулонефрит.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, у Львові рідні сестри одночасно народили двох діток. У 25-річної Анни та 20-річної Антоніни одночасно відійшли води і кількома годинами пізніше на світ з'явилися діти. Диво сталося на Різдво.

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