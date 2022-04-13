Українські лікарні отримають обладнання для надання екстренної допомоги на 1 млрд грн

Українські лікарні отримають обладнання для надання екстренної допомоги на 1 млрд грн

Більшу частини обладнання передадуть медзакладам, які обслуговують населення із регіонів, що потерпіли від війни.

Українські лікарні, які лікують постраждалих від воєнних дій пацієнтів, посилять додатковим обладнанням для надання невідкладної та екстреної допомоги.

Про це сьогодні, 13 квітня, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

МОЗ отримало змогу придбати додаткове обладнання, адже Кабмін збільшив фінансування проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей", який Міністерство охорони здоров'я реалізує у співпраці зі Світовим банком.

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У межах проєкту вже закуплено та протягом місяця буде поставлено в лікарні:

1 400 інфузійних та шприцевих насосів;

40 анестезійних апаратів;

600 моніторів пацієнта;

600 ларингоскопів;

800 аспіраторів;

300 портативних капнографів;

500 мобільних апаратів ультразвукової діагностики;

150 електрокардіографів;

200 мобільних рентгенапаратів.

Загальна вартість обладнання становить понад 1 млрд грн. Більша частина оснащення буде передана лікарням, які обслуговують населення із регіонів, що потерпіли від війни.

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