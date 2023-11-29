Українські медіа звернулися до Нацради, Держспецзв'язку та КРРТ щодо ситуації навколо "Зеонбуду"

Українські медіагрупи та телеканали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ICTV, СТБ, Інтер, УНІАН, Бігуді, Перший, Суспільне Культура, Новий, ТЕТ, 2+2, М1, НТН, МЕГА, ПЛЮСПЛЮС, ICTV-2, ОЦЕ, К1, К2, ZOOM, Enter-фільм, PIXEL, Твій Серіал та інші (перелік доповнюється) надіслали відкритий лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Йдеться про ситуацію навколо "Зеонбуду".

Про це повідомляє ТСН.ua.

Подробиці

"Ми глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася навколо договірних взаємовідносин Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) і провайдера загальнонаціональної мережі цифрового наземного телебачення в Україні Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд". Так, 13 листопада в розпорядження медіа потрапив лист від Концерну РРТ, адресований Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (Національна рада), з вимогою зупинити цифровий конкурс на місця в мультиплексах “Зеонбуду”. У листі йшлося про те, що договір між Концерном РРТ і "Зеонбудом" чинний до кінця цього року, проте концерн не має на меті пролонгувати його дію на зафіксованих раніше умовах. Відповідно, концерн апелює до того, що Національна рада не може провести цифровий конкурс і визнати його результати легітимними, оскільки "Зеонбуд" "не забезпечить можливості надання послуг каналам, які беруть участь у конкурсі", – повідомили в листі.

Компанія "Зеонбуд", яка, згідно з рішенням РНБО на час війни введена до складу державного Концерну РРТ, звернулася зі своєю позицією до регулятора, де зазначила, що, дійсно, наразі між сторонами триває процес переузгодження умов договору, що є нормальною практикою, яка чітко регламентована Господарським і Цивільним кодексами України. Водночас умови щодо формування вартості, на яких наполягає державний концерн, є "безвідповідальними та навіть цинічними". Зокрема, в "Зеонбуді" зазначають, що проєкт договору на 2024 рік передбачав підвищення вартості послуг Концерну РРТ для ТОВ "Зеонбуд" майже на 80%. Крім цього, в листі наводяться дані про те, що відповідно до фінансової звітності Концерну РРТ, його доходи за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком виросли на 22%, а прибуток – аж на 19 268,1%.

"Як представники українських медіа, які забезпечують мовлення в надскладних умовах і надають доступ мільйонам абонентів до перевіреної та верифікованої інформації, що в час великої війни (в тому числі гібридної) є надважливим, хочемо зазначити наступне. Ми виступаємо проти такої політики ціноутворення Концерну РРТ, оскільки державне підприємство не може так категорично підіймати ціни на свої послуги, адже це призведе до ускладнення або навіть унеможливлення роботи українських телеканалів. Йдеться про зростання вартості послуг на десятки мільйонів гривень за рік для кожного окремого телеканалу, що в умовах відсутності рекламного ринку та постійних джерел доходів унеможливлює їхнє існування. Крім того, будь-яка зміна вартості послуг має бути економічно обґрунтованою. Економічні розрахунки мають бути публічними – доведені до "Зеонбуду", Національної ради та мовників. Щобільше, 9 мовників, які мають ліцензію на мовлення в Т2 в мультиплексах "Зеонбуду", транслюють телемарафон "Єдині новини" – проєкт, який є критично важливим для інформаційної обороноздатності країни", – зазначили телеканали.

За словами телеканалів у відкритому листі, складається враження, що Концерн РРТ своїми діями намагається призвести до того, аби мультиплекси "Зеонбуду", зокрема МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, були економічно невигідними для українських мовників на противагу МХ-7, який належить самому Концерну РРТ.

Телеканали просять Адміністрацію Держспецзвʼязку як регулятора Концерну РРТ, а також Національну раду, яка видала Концерну РРТ ліцензію постачальника послуг мультиплекса МХ-7, вплинути в межах своїх повноважень на цю ситуацію та сприяти її врегулюванню в інтересах захисту українського медіапростору, аби українські телеканали мали можливість мовити в мережі "Зеонбуд" на справедливих та економічно обґрунтованих умовах. В іншому випадку може скластися ситуація, коли мільйони абонентів не матимуть доступу до українських телеканалів, оскільки вартість послуг із забезпечення цифрового мовлення стане непосильною.

"Вважаємо, що в умовах великої війни такі дії Концерну РРТ є неприйнятними", – підсумували у зверненні.

Наприкінці листа телеканали висловили подяку Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за чіткі дії відповідно до законодавства щодо проведення цифрового конкурсу на місця в мультиплексах ТОВ "Зеонбуд".

"Таким чином, держава отримає додаткові кошти від українських мовників, а глядачі – верифіковану, обʼєктивну та якісну інформацію та конкурентний українськомовний ТВ-продукт", – підсумували у відкритому листі.

Нагадаємо, РНБО доручила перевірити компанію "Зеонбуд", яка обслуговує національну мережу ефірного цифрового телебачення.

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