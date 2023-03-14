Українські медики використовують штучний інтелект для ефективного запліднення

Медичний центр лікування безпліддя «IVMED» нещодавно почав застосовувати у своїй роботі два штучні інтелекти, які працюють швидше та ефективніше за людський мозок

Сьогодні штучний інтелект (ШІ) дедалі частіше можна зустріти у різних сферах науки і медицини. Над створенням продуктів ШІ для установ сфери охорони здоров’я працюють розробники великих компаній: Microsoft, Apple, Google і IBM.

Згідно з дослідженнями, які проводилися компанією Global Market Insights, у медицині очікується щорічне зростання популярності ШІ на 40%.

Вже нині технології штучного інтелекту застосовують при діагностиці захворювань, дослідженні геному, розробці ліків і медичної візуалізації. Пристрої, створені на основі ШІ, здатні навчатися, а також приймати рішення самостійно. Це дозволяє зекономити час, кошти й більш ефективно лікувати пацієнтів.

Наприклад, медичний центр лікування безпліддя «IVMED» почав використовувати у своїй роботі два штучні інтелекти - ERICA™ та SiD компанії IVF 2.0. Вони аналізують та обробляють великий обсяг даних, який фізично не здатна опрацювати людина. І виключають суб’єктивний людський фактор, що існує при звичайній оцінці фахівцем. Тобто підвищують ймовірність успішної вагітності та дають можливість отримати максимально глибокий аналіз ембріонів.

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«Штучний інтелект дозволяє відібрати під час програми ЕКЗ найкращі сперматозоїди для запліднення та найбільш перспективні ембріони для перенесення в матку жінки. І до класичної оцінки фахівцем-ембріологом при селекції ембріонів з найвищим імплантаційним потенціалом ми додаємо також роботу ШІ. Це може суттєво зменшити час досягнення вагітності», - зазначила Галина Стрелко, головна лікарка клініки репродуктивної медицини «IVMED», докторка медичних наук.

Ще один важливий момент – завдяки більш об’єктивній оцінці якості ембріонів за допомогою ШІ, ми можемо прогнозувати перспективи настання вагітності в цілому, і у певних випадках пропонувати, наприклад, повторну стимуляцію або застосування донорських яйцеклітин. Крім того, ШІ можливо навчити вибирати ембріони, в яких значно менша ймовірність генетичних дефектів і аномалій.

Експертка розповіла, що після 5-6 днів розвитку ембріонів в інкубаторі ембріологи мають фото кожного з них. Алгоритм штучного інтелекту аналізує зображення ембріонів і визначає, які з них мають найбільші перспективи для успішного розвитку. При цьому штучний інтелект SiD відбирає найкращий сперматозоїд для іксі, ще на етапі запліднення, що також може покращити якість ембріонів, а

ERICA™ оцінює ймовірність імплантації ембріона, тобто аналізує фотографії бластоцист.

До речі, автоматизація та застосування ШІ в сучасних допоміжних репродуктивних технологіях відбувається вже певний час. У 2019 році група американських вчених на чолі з Ірен Дімітріадіс та Чарльзом Борманом опублікували цікаві результати щодо застосування портативного аналізатора еякуляту. Ним став смартфон і установлений на нього застосунок, відеоадаптер та спеціальний чіп, куди поміщається зразок еякуляту.

Отже, враховуючи те, що 2022-й став роком суттєвого падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться щонайменше до 35 млн, технології штучного інтелекту стають особливо важливими. Адже в найближчі 10 років ми можемо мати демографічну катастрофу, якої не було в жодній країні світу. І одним з основних викликів після перемоги буде системний підхід до збільшення народжуваності. Саме ШІ дозволить більш ефективно підвищити ефективність лікування безпліддя та допомогти в народженні нових україночок та українців.