Українські міста тримаються: Зеленський розповів про марні спроби ворога просунутися далі

Противник концентрує основні зусилля просунутися північніше Миколаєва.

Українські міста тримаються, а спроби противника просунутися далі є марними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

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"Миколаїв тримається. Вчора відбив декілька спроб атакувати, зокрема знищив вертолітний десант противника. Одеса веде протиповітряну і морську оборону, збила два літаки противника щонайменше. Противник концентрує основні зусилля просунутися північніше Миколаєва і вчора також була спроба просунутися від Харкова у напрямку міста Дніпро, яка була знищена повітряно-десантними з"єднаннями ЗСУ", - сказав він.