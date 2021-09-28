Українські міста задихаються у вихлопних газах: водіям можуть заборонити користуватися автівками щодня

Від автомобільного транспорту у Києві генерується до 90 відсотків загального обсягу шкідливих речовин.

Українські урядовці міркують, як обмежити кількість автомобілів на вулицях міст-мільйонників, щоб уникнути заторів та зменшити кількість викидів у повітря. Серед пропозицій - зменшити кількість автомобілів на дорогах удвоє, дозволивши водіям виїжджати на дороги лише у визначені дні.

Про те, чи можливо пересадити водіїв на громадський транспорт і зробити повітря в містах чистішим, йдеться 28 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Щорічне збільшення кількості автомобілів на дорогах призводить до все більшого забруднення повітря вихлопними газами.

Фахівець із транспортного планування Дмитро Беспалов досліджує кількість автомобілів на вулицях Києва уже кілька років поспіль та отримує щоразу більші результати. “У 2015 році ми нарахували 213 автомобілів на 1000 жителів. У 2017-му - була вже 257 автомобілів на 1000 жителів”, - наводить цифри він.

Цього року кількість автомобілів на тисячу жителів, за даними експерта, уже подолала позначку 400. У години пік про це свідчать кілометрові затори, які забруднюють повітря викидами. Найбільш шкідливими, за словами лікарів, є вихлопні гази від дизельних двигунів.

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Раніше рівень викидів перевіряли під час рейдів дорожні інспектори, тепер же такі перевірки не проводять.

“У місті Києві саме від автомобільного транспорту генерується до 90 відсотків загального обсягу шкідливих речовин”, - повідомив голова державної екоінспекції Андрій Мальований.

Через забруднене повітря мешканці великих міст страждають від алергії та онкологічних захворювань. “Захистити себе від впливу цих газів дуже важко”, - зауважує лікар-алерголог Мар’яна Ликова.

Для зменшення шкідливих викидів у повітря у Євросоюзі відмовляються од двигунів внутрішнього згоряння - переходять на електротранспорт. В Україні таке рішення європейських сусідів може призвести до збільшення кількості вживаних авто, які більше забруднюють повітря.

Однак, українські урядовці кажуть, що теж вже мають ідеї, як зробити повітря у містах чистішим. Найперше, необхідно розвивати громадський транспорт — щоб користування ним було швидшим та дешевшим, ніж власним авто. А по-друге — слід зменшувати кількість особистого транспорту на вулицях.

“Мета полягає в тому, щоб зменшити рух автівок удвоє. Наприклад, в понеділок їздять автомобілі, у яких номерні знаки закінчуються на парні цифри, у вівторок - непарні. У світі такий досвід є”, - переконує міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.

Але така заборона транспорту виїжджати на вулиці міст — поки що лише в теорії. У реальності ж - столиця України вже два роки поспіль посідає третє місце у Європі за кількістю заторів.

Новини України: урядовці міркують, як зменшити кількість вихлопних газів у містах-мільйонниках

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