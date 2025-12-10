Українські міста засипало снігом (фото, відео)

Сніг в Україні / © соцмережі

У низці українських міст на ранок 10 грудня випав сніг. Місцеві жителі зняли на відео засніжені вулиці та дороги та опублікували кадри в соцмережах.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Так, засніжило Запоріжжя, Полтаву, Харків, Дніпро та Конотоп у Сумській області. У багатьох регіонах ще від вечора 9 грудня почався мокрий сніг.

Мер Конотопа Артем Семініхін повідомив, що комунальники у місті вже працюють і посипають спеціальною сумішшю перехрестя доріг.

Жителі українських міст зняли перший сніг на фото і відео, виклавши ролики в Мережу. На кадрах видно засніжені вулиці, дороги, дерева та автомобілі.

Нагадаємо, погоди в Україні 10 грудня буде контрастною і нестабільною. Мокрий сніг очікується на сході, Сумщині та Дніпропетровщині, тоді як у більшості центральних, західних та південних областей, а також на Київщині та Житомирщині пройдуть дощі.