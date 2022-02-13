Українські митці та науковці екстрено звернулися до світових лідерів через можливий напад РФ: що вони вимагають

Українські митці та науковці екстрено звернулися до світових лідерів через можливий напад РФ: що вони вимагають

Українські митці та науковці менше ніж за добу під заявою вже поставили більше сотні підписів.

На тлі інформації про можливе широкомасштабне вторгнення РФ українські митці та науковці закликали Кремль відвести війська від України. Також вони звернулися за допомогою до свідомих лідерів з цього приводу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень

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Заяву опублікували у Міністерстві культури та інформаційної політики сьогодні, 13 лютого. Під нею вже поставили більше сотні підписів, серед них - художники Іван Марчук та Анатолій Криволап, режисери Наталка Ворожбит та Андрій Жолдак письменник Сергій Жадан, акторка Ірма Вітовська, диригентка Оксана Линів, Олег Сенцов і міністр культури Олександр Ткаченко.

Новини тижня: українські митці закликали Росію відвести війська від наших кордонів

Зазначається, що збір підписів триває. У заяві просять всіх світових лідерів терміново зробити все залежне, щоби Україна та українці були у спокої.

Заява українських митців та науковців:

"Ми як представники культури: письменники, митці, артисти, художники, науковці – звертаємось до світових лідерів із закликом до миру. Сьогодні Україна як ніколи потребує миру. Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра – викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу.

Тому ми закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб українська держава та її народ перебували в спокої. Росію, в свою чергу, – закликаємо негайно відвести війська. Адже ваші лідери кажуть, що вони за мир – тож доведіть це. Демократичний Захід просимо надати фінансову допомогу та зброю задля оборони. Впевнені, що жити в мирному світі – пріоритет і для вас, і для нас.

Зрозумійте, коли грає музика, чи демонструється фільм, чи свою картину малює художник – гуркіт гармат не може пасувати такій роботі. Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми. І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі. У ваших силах це зробити реальністю. Але діяти треба негайно"

Нагадаємо, що низка західних ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в спецслужбах та дипломатичних установах інших країн, що Росія ніби планує військове вторгнення до України вже наступного тижня.

Своєю чергою ЦРУ та американські військові надіслали НАТО та союзникам дані про можливий напад Росії на Україну 16 лютого. Таку ж інформацію союзникам ніби повідомив і президент США Джо Байден.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.