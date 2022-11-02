Українські морпіхи відбили ворожі атаки і знищили майже 2 десятки окупантів

Українські морські піхотинці "всипали" російським окупантам на закріпленій за ними ділянці фронту.

Українські піхотинці минулої доби знищили 17 окупантів та їхню техніку.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Протягом минулої доби морські піхотинці знищили 17 загарбників, 2 БМП та БТР. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдали вогневого ураження по загарбниках, внаслідок чого було знищено 2 танки та 1 БМП. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби Сили оборони "мінуснули" 800 росіян, які прийшли до України зі зброєю. Також були збиті ворожий літак і гелікоптер.

Російські мобілізовані масово гинуть на Авдіївському та Бахмутському напрямках через відсутність бойового досвіду та власну неуважність.