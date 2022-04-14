Українські морпіхи збили супер-пупер "нанобезпілотник" РФ: начиння апарату розсмішило Мережу

Морпіхи "відпрацювали", після чого БПЛА впав за декілька кілометрів.

Українські морпіхи днями знищили російський БПЛА "Орлан-10".

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Під час бойового чергування морські піхотинці ЗСУ помітили БПЛА. Він йшов доволі низько, як для такого типу безпілотників, в досяжності для стрілецької зброї, тож морпіхи припустили, що, можливо, в нього закінчується пальне.

Українські воїни збили безпілотник, після чого він впав за кілька кілометрів.

Туди одразу висунулася група морпіхів, яка виявила російських окупантів. Росіяни під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати БПЛА, але морпіхи обійшли їх з флангу і дали бій.

"Як тільки особини в російській формі почули перші постріли, одразу ж накивали п'ятами. І це не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР. В результаті, двох загарбників поранено, одного з них - важко. На жаль, їм вдалося втекти - поки що. Але безпілотник вони все ж таки не забрали. Зверніть увагу на "сучасний" російській паливний бак… Мабуть нанотехнології", - розповіли в Генштабі.

Замість бака в супер-пупер російському безпілотнику виявили звичайну 5-літрову пластикову пляшку.

Користувачі Мережі відреагували на таке російське диво техніки:

Таке враження, шо ці "Орлани" збирають орченята в гуртку авіамоделювання.

Знову з Canon?

Вершина техніки.

Кришечка прикріплена до горлечка тросиком, який вкручений в кришечку болтом з гайкою.

Ну так дійсно "аналаговнєт", де ще таке побачиш.

Нагадаємо, що українські фахівці радіоелектронної боротьби посадили на Луганщині безпілотний літак "Орлан-10".