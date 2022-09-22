Українські морпіхи збили ворожий гелікоптер на Херсонщині та позбавили окупантів двох "Орланів"

Українські пілоти добряче поколошматили окупантів минулої доби, а морпіхи поцілили у ворожий Мі-24.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Нашою авіацієюзавдано 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки. При спробі ворога проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС.

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