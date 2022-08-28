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Українські морпіхи знищили ворожі артилерійські системи "Гіацинт-С", САУ та з десяток окупантів на Донеччині

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Українські морпіхи знищили ворожі артилерійські системи "Гіацинт-С", САУ та з десяток окупантів на Донеччині

Генштаб ЗСУ

Російським окупантам добряче дісталося від українських морпіхів на Донецькому напрямку.

Захисники України знищили їхню техніку разом із особовим складом.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"27 серпня, військові частини та підрозділі морської піхоти ВМС ЗСУ виконували завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. На Донецькому напрямку наші воїни надійно тримають оборону, минулої доби вони знищили 6 окупантів.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого ворог втратив 8 чоловік живої сили, 1 МТЛБ, 2 артилерійські системи "Гіацинт-С" та 1 САУ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

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