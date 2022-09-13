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Українські морпіхи зранку "закобзонили" 12 окупантів і підірвали ворожий БТР

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Українські морпіхи зранку "закобзонили" 12 окупантів і підірвали ворожий БТР

Українські морпіхи відправили до прабатьків вже зранку 12 окупантів.

Також вони "мінуснули" ворожий БТР.

Про це повідомляє командування Військово-Морських сил ЗСУ.

"12 вересня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗСУ на закріплених ділянках фронту наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 12 загарбників та 1 БТР", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що від початку вересня вдалось деокупувати понад 6 тис. квадратних кілометрів території України. ЗСУ звільняють українські території на півдні та сході. Рух військ триває. 

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