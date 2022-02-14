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Українські олігархи та бізнесмени покидають країну чартерними рейсами - ЗМІ

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Українські олігархи та бізнесмени покидають країну чартерними рейсами - ЗМІ

Associated Press

Лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 літаків.

Олігархи, бізнесмени і депутати-мільйонери полишають Україну на приватних літаках, повідомляє видання "Українська правда".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 лютого.

За даними видання, лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 літаків. Зокрема, в неділю відлетіли борти олігарха Ріната Ахметова. Сам він, ймовірно, залишив країну ще два тижні тому. Мільярдер Віктор Пінчук відлетів з України напередодні. 

Серед рейсів, що відправились, був помічений приватний літак ексміністра інфраструктури уряду Азарова Бориса Колеснікова. Сам бізнесмен твердить, що лишився в Києві, а літак відправив на технічне обслуговування. Мовляв, щонайменше до 1 березня не збирається кудись їхати. 

Олігархи, бізнесмени і депутати-мільйонери полишають Україну на приватних літаках

Олігархи, бізнесмени і депутати-мільйонери полишають Україну на приватних літаках

Серед тих, хто вже не в Україні, бізнесмен Вадим Столар, проросійський нардеп Вадим Новинський та президент харківського футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський, кортеж якого на смерть збив людину.

Як повідомлялося, Кабмін виділив кошти для страхових компаній через російські військові навчання в акваторії Чорного моря. Йдеться про 17 мільярдів гривень на безпеку польотів для авіаперевізників Уряд збільшив видатки резервного фонду, бо міжнародні авіакомпанії один за одним призупиняють польоти над Україною через високі ризики бойових дій.

Тим часом Україна рекомендує авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем через активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над морем. 

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